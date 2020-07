FPÖ forderte Corona-Gutschein für alle Haushalte; Gießkannen-Prinzig jedoch abgelehnt.

HOPFGARTEN (niko). Im Hopfgartner Gemeinderat wurde – nach Behandlung im Vorstand – der FPÖ-Antrag zur Einführung eines Corona-Gutscheins ("Hopfgartner 50er") zur Belebung der Wirtschaft (v. a. der Gastronomie, Anm.) mehrheitlich abgelehnt. Nach FPÖ-Intention sollte der Gutschein an alle Haushalte gehen und sollte dann in örtlichen Betrieben eingelöst weden, wie GR Guido Leitner erklärt. Er rechnete mit Kosten von 96.000 Euro. "Bei einem erwirtschafteten Überschuss im Jahr 2019 von 3.000.000 € erscheint es doch ziemlich knauserig, dass alle ÖVP-nahen Listen nicht willens sind, mit dieser Initiative Haushalten und der Wirtschaft zu helfen; auch die grüne und rote Liste waren dagegen", so Leitner.

"Keine Gießkanne"



Bgm. Paul Sieberer weist die Kritik zurück. "Wir haben da, wo wir etwas tun konnten und können, auch alles getan, z. b. bei Stundungen oder Streichung von Kommunalsteuer, Beiträgen für Musikschule und Kinderbetreuung; das ist sozial wesentlich treffsicherer, als per Gießkannen-Prinzip ohne soziale Differenzierung Gutscheine zu verteilen", so Sieberer. Als Gemeinde habe man sich auch bemüht, dass die Menschen und Betriebe in der Covid-Zeit arbeiten konnten, etwa durch das Vorantreiben der Baustellen wie beim Sozialzentrum oder beim Abriss der Lederfabrik, so Sieberer.