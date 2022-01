KÖSSEN (jos). Die amtierende Kössener Vize-Bürgermeisterin, Marissa Dünser, hat sich entschlossen, mit ihrer Liste "Marissa Dünser – Gemeinsam für Kössen" für das Amt der Bürgermeisterin zu kandidieren.

Die Liste will sich in der Kaiserwinkl-Gemeinde für soziale Belange einsetzen sowie das soziale Miteinander fördern und das erhöhte Maß an Sicherheit für Kinder und Jugendliche in den Fokus stellen. Dazu will die Liste den Bodenverbrauch in einem verträglichem Maß halten und der leistbaren Wohnraumschaffung für junge Kössener den Vorrang geben. Ein Augenmerk wird auf sparsame und zweckmäßige Verwendung öffentlicher Gelder gelegt. Weiters will man sinnvolle Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen unterstützen und helfen, diese in der Gemeinde umzusetzen.

"Mit großer Verantwortung"

"Ja, ich bin auch weiterhin mit großer Leidenschaft für Kössen da und dazu habe ich ein großes Ziel: Bürgermeisterin zu werden", so Dünser.

Dünser fungiert als Altenwohn- und Pflegeheimobfrau, Obfrau des Kulturausschusses und ist Verkaufsleiterin der Biokäserei Walchsee. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde mit meinem kompetenten, vielseitigen Team und mit großer Verantwortung an die uns gestellten Aufgaben herangehen", so die Bürgermeisterkandidatin abschließend.

