Um Christian Harisch war es in den vergangenen Monaten angenehm ruhig. Nun, gegen Ende der Weihnachtsferien, forderte Harisch eine Aufhebung der K1-Quarantäne oder einen neuerlichen Lockdown für den Tourismus. Skurril klang dabei seine Forderung, diese Zeit zu nutzen, um „Mitarbeiter, Skilehrer etc. zu boostern“. Was haben diese Personen in den Wochen vor Weihnachten gemacht, als die Omikron-Welle schon im Anrollen war? Warum hat Harisch diese Forderung nicht schon vor Weihnachten so vehement erhoben? Warum nehmen es Leute wie Harisch stillschweigend in Kauf, dass es landauf/landab ungeimpfte Mitarbeiter in Tourismusbetrieben gibt oder Hotelbetreiber sich weigern können, die 2G-Regel zu kontrollieren?

Dann einen Lockdown für den Tourismus zu fordern mag tatsächlich dazu beitragen, die Corona-Kurve abzuflachen. Herr Harisch, diese Forderung hätten wir in der Vorweihnachtszeit gebraucht! Ein Schelm, wer dabei denkt, dass ein Lockdown für die Tourismusbetriebe im Jänner im Vergleich zu den Wochen vor Weihnachten nicht ungleich mehr öffentliche Hilfsgelder fließen lässt… (v. Red. gekürzt)

Hans Oberlechner, St. Johann