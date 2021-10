Gutachten zu Freizeitwohnsitz-Kontrollen polarisierte; Auftraggeber legten mit Offenem Brief nach.

TIROL, BEZIRK KITZBÜHEL. Wie berichtet wurde von der "Initiative Vision für unser Leben in Tirol" (Sprecher Gerhard Pohl, GV Ellmau) im Sommer ein Gutachten von Peter Bußjäger (Uni Innsbruck) zu Regelungen betreffend "Freizeitwohnsitze in Tirol" vorgelegt. Darin wird dargelegt, dass die Vollziehung von Raum- und Bauordnung in Tirol in Teilen "unverhältnismäßig und rechtswidrig" sei. Vor allem die zuletzt forcierten Kontrollen von Freizeitwohnsitzen (legal, illegal?) werden hinterfragt; auch im Bezirk Kitzbühel gibt es intensivierte Kontroll-Aktivitäten in den Gemeinden.



"Immer öfter kommt es dadurch zu Vorverurteilung und Bespitzelung von legalen Wohnsitzbesitzern",

kritisiert RA Stefan Rass, "das Schwert des Generalverdachts schwebt über allen Immobilienbesitzern."

Kritik an Gesetzesvollzug

Laut Rass würden die Behörden oftmals "zu restriktiv handeln, Gesetze überschießend interpretieren".

Im Gutachten heißt es, dass "willkürliche und substanzlose Anzeigen ohne begründeten Verdacht die Behörden nicht zum Tätigwerden gegen Besitzer möglicherweise 'illegaler' Freizeitwohnsitze berechtigen."

Auch weitere Kritikpunkte werden im Gutachten angeführt (neue Nebenwohnsitzformen wie Arbeitswohnsitz bzw. "Uschi-Glas-Entscheidung", strengstes Regelungsregime für Freizeitwohnsitze in Österreich etc.).

Gegen die Intentionen der Gutachten-Auftrager äußerte sich in der Folge u. a. LA Alois Margreiter (ÖVP), den der Widerstand gegen die Kontrollen nicht überraschte und das konsequente Vorgehen gegen illegale Wohnsitze verteidigte. Man lasse sich vom Kampf gegen Spekulation und Gesetzesbruch nicht von einer Handvoll Immobilienentwickler und Investoren abbringen.

Die Liste Fritz betonte, dass die Kontrollen dazu dienen, den Ausverkauf des Landes einzudämmen. "Natürlich profitieren einige Wenige vom sündteuren Wohnen in Tirol. Die Kontrollen sind verfassungskonform. Bürgermeister haben bei begründetem Verdacht Ermittlungen durchzuführen, illegale Wohnsitze sind kein Kavaliersdelikt", so LA Markus Sint.

Offener Brief

Mitte September legte die Initiative bzw. Pohl mit einem Offenen Brief an LR Johannes Tratter nach.



"Die aktuellen Regelungen (im Raumordnungsgesetz) bringen keine Erleichterungen beim leistbaren Wohnen, sondern negative Auswirkungen, sorgen für Rechtsunsicherheit, greifen in Freiheitsrechte ein und bringen einen Generalverdacht über alle Immobilienbesitzer."

Eine ganze Branche werde als Sündenbock abgestempelt, während die Landespolitik jahrzehntelang verfehlt gehandelt habe oder untätig war.



"Es darf nicht sein, dass mit regelrechten Stasi-Methoden Bürger vorverurteilt, vernadert, verfolgt und bespitzelt werden."

LR Tratter verwehrte sich gegen die Vorwürfe und verteidigte den eingeschlagenen Tiroler Weg. Kritik an der Initiative und eine Verteidigung der Wohnsitzkontrollen kam auch aus dem AAB, der SPÖ (Elisabeth Blanik), der FPÖ (Alexander Gamper) und der Liste Fritz. Für letztere fand LA Markus Sint heftige Worte:



"Wenn ein selbsternannter Freiheitskämpfer aus Ellmau eine Initiative zur Verhinderung von Freizeitwohnsitz-Kontrollen gründet, dann ist das absurd und zeigt, welches Millionengeschäft Freizeitwohnsitze in Tirol sind – für einige wenige Profiteure, die gegen die Mehrzahl der Einheimischen mobil machen und den Ausverkauf der Heimat befeuern."

Tatsache sei, dass es nicht um genehmigte, sondern um mutmaßlich illegale Wohnsitze gehe. "Die Kontrollen zur Einhaltung eines Gesetzes sind kein Eingriff in Freiheitsrechte und schon gar keine 'Stasi-Methoden'. Als Gemeinderat ist Pohl untragbar und rücktrittsreif."