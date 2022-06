31. Saustalltrophy - Trophäen gehen nach Vorarlberg und Oberösterreich!

Am vergangenen Wochenende, dem 25. und 26. Juni fand die 31. Saustalltrophy des Billardclub Saustall Fieberbrunn statt.

Bei strahlendem Kaiserwetter nahmen 47 Mannschaften aus allen Teilen Österreichs und Deutschlands an diesem letzten Turnier vor der Sommerpause teil und jedem war die Freude über ein gemütliches Beisammensein nebst einem großartigen Billardturnier ins Gesicht geschrieben.

Am Samstagabend wurden die Teilnehmer noch von den Klängen der Akustikband „2 You“ aus dem Pillerseetal unterhalten, was für zusätzliche Stimmung sorgte.

Das Organisationskomitee der diesjährigen Trophy hat sich auch heuer wieder eine Neuerung überlegt um das Turnier für alle Mannschaften, speziell aber für die welche einen weiteren Anfahrtsweg haben noch attraktiver zu machen. Heuer hat man sich für die Vorrunde ein „Round Robin“ System (ein Gruppensystem, bei dem geloste 4er bzw. 5er Gruppen jeder gegen jeden spielt) überlegt, um jeder teilnehmenden Mannschaft zumindest drei bzw. vier Spiele zu sichern.

Und so standen nach zwei Turniertagen und vielen hochklassigen Matches die beiden Halbfinalisten in der Championsleague (Turnier der besseren Hälfte laut Rangliste) fest.

Im ersten Halbfinale mussten sich die beiden Kramsacher Steven Widmayer mit seinem Partner Manuel Plattner gegen die beiden Bayern Sebastian Führitz und Daniel Drexlmeier mit 1 zu 4 geschlagen geben, im zweiten Halbfinale konnten sich die beiden Vorarlberger Simon Fend und Jan Mrnak gegen die beiden Spieler aus Bayern Gerhard Butz und Josef Meier mit 4:2 durchsetzen.

Das Finale war nichts für schwache Nerven, die beiden Vorarlberger Simon Fend und Jan Mrnak konnten in einer umkämpften Partie den beiden Bayern Sebastian Führitz und Daniel Drexlmeier mit einem hauchdünnen 4 zu 3 Sieg die schon sicher in bayrischer Hand geglaubte Trophy noch entreißen.

In der Amateurleague setzten sich im Halbfinale die beiden langjährigen Gäste bei der Trophy aus Oberösterreich, Axel Werkhausen und Reinhard Jäger gegen Tom Recheis und Werner Eisner aus Innsbruck relativ sicher mit 4:2 durch.

Im zweiten Halbfinale der Amateurleague konnten sich die „Hauserin“ Marion Winkler mit ihrer Partnerin Seychelline Knapp aus Innsbruck in einem großartigen Match gegen die beiden Kramsacher Alex Santer und Gerhard Posch klar mit 4:1 durchsetzen.

Im Finale hatten die beiden dann aber leider nicht mehr das Momentum auf ihrer Seite und mussten mit 2 zu 4 den Oberösterreichern Axel Werkhausen und Reinhard Jäger die Siegertrophäen überlassen. Im dreizehnten Anlauf hat es für die beiden nun mit dem heiß ersehnten Sieg geklappt.

So konnten die stolzen Sieger der Championsleague wie auch der Amateurleague die großartigen Siegertrophäen, welche von Franz Bachler in vielen Arbeitsstunden hergestellt werden, glücklich in die Höhe stemmen.