Als Nachfolger zum bereits seit fünf Jahren etablierten „Elmar Hüffer Gedenkschießen“ im November wurde 2022 – pandemiebedingt auf April verschoben - als neues Konzept die 1. Großkaliber-Challenge am Schießsportzentrum Hopfgarten durchgeführt. Auch diesmal standen die verkürzten bzw. adaptierten Wettkämpfe aus dem PPC1500 Programm im Vordergrund, welche an beiden Tagen in der 25m Halle der Schützengilde durchgeführt wurden.

Für die Gilde in Hopfgarten verliefen die beiden Wettkampftage mit elf Medaillengewinnen sehr erfolgreich. Franz Leitner konnte - neben Bronze im Super Magnum Optical - mit 289 Ringen in der Disziplin PP1 Rifle den ersten Platz erringen. Starke 295 von 300 möglichen Ringen bedeuteten für Christoph Bindhammer im Magnum Light Wettkampf den Sieg. Drei Silbermedaillen konnte Hermann Riedhart erzielen, der in den Bewerben PP1 UHR, Standard Revolver 3,65 Zoll sowie 2,75 Zoll / Five Shot sein Können unter Beweis stellte. Adam Lennert war einmal mehr vorne dabei und holte Bronze im SSAP, PP1 Optical sowie PP1 UHR mit hervorragenden 298 von 300 möglichen Ringen. Josef Laiminger konnte mit Silber im 48-Schuss Programm PP1 Rifle Silber holen und war auch im Standard Revolver 2,75 Zoll / Five Shot mit dem 3. Platz erfolgreich.

Als krönender Abschluss wurde ein Flatscreen, zur Verfügung gestellt vom Elektrounternehmen Hermann Riedhart, als Hauptpreis unter allen anwesenden Schützen verlost und ging letztendlich an den Innsbrucker Peter Schinnerl (IHG), der seinen Gewinn erfreut in Empfang nahm.