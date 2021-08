Ensemble Vielfalt steht mit seinen drei Musikern Andreas Mayr, Christoph Blatzer und Manfred Rofner dafür ein, dass der Musik in ihrem Facettenreichtum keine Grenzen gesetzt sind. Die drei heimischen Musiker haben sich sowohl beruflich wie auch privat ganz der Musik verschrieben und entfalten ihr musikalisches Talent nicht nur auf einem Instrument.

Das Cross Over Ensemble beschreibt ihr Programm und die neueste CD mit dem Titel "KUNST da o'losn" als Wortspiel: die Verbindung von Kunst und dem Pinzgauer Dialekt sich diese anzuhören und zu genießen. So hört man den MegaMuk tanzen, verspürt den Geschmack von Cafè Negro oder lässt sich mit den Worten "I mecht dir heit moi sogn, dass i di gern hob" verzaubern. Aber "los'n" Sie es sich am besten selbst an.

Die arena365 Kirchberg freut sich auf das Konzert und die CD-Präsentation von Ensemble Vielfalt am Mittwoch, 11. August 2021 ab 20 Uhr im arena-Saal, bei freiem Eintritt. Der Einlass wird um 19 Uhr geöffnet und unterliegt den aktuell geltenden COVID-Bestimmungen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit die Künstler persönlich zu treffen und eine CD zu erwerben.