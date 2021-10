In einem wunderbaren Mix aus Musik und Kabarett sorgten Nadja Maleh und Bernd Alfanz am Samstag, 9. Oktober 2021 für humorvolle Stimmung in der arena365 Kirchberg in Tirol.

Mit viel Musik und noch mehr Humor verstand Nadja Maleh die Anwesenden in der arena365 Kirchberg am vergangenen Samstag bestens zu unterhalten. Die gebürtige Wienerin mit Tiroler Wurzeln lies dabei keinen Zweifel, ob ihres großen schauspielerischen und musikalischen Talents. In einem abwechslungsreichen Mix aus eigenen Liedern zum Nachdenken und bekannten Melodien zum Mitschwingen verzauberte Maleh das Publikum. Begleitet wurde die Kabarettistin von Gitarrist Bernd Alfanz.

Neben der Musik stand vor allem der Humor im Zentrum des unterhaltsamen Abends. Maleh bediente in ihrer wundervollen Art die klassischen Klischees vom „sudernden Wiener“, über die „zerstreute Atomphysikerin“ bis hin zur „liebevoll, schusseligen Kindergartenpädagogin“. Immer perfekt pointiert und mit einem gewissen Augenzwinkern verpackte sie die wunderbaren Geschichten in humorvolle Gustostückerl. Kurzum, ein sehenswerter Abend in der arena365 Kirchberg ging unter tosendem Applaus zu Ende.

Bereits am Donnerstag, 14. Oktober 2021 findet der Kulturherbst mit dem Tiroler Kabarettstar Gabriel Castaneda seine Fortsetzung in der arena365 Kirchberg. Karten sind im Vorverkauf über Ö-Ticket und an der Abendkassa erhältlich.