Dass Pokljuka ein überaus gutes Pflaster für die Kitzbüheler Biathleten ist, bewies Lisa Hauser sehr eindrucksvoll mit ihrer Gold- und den 2 Silbermedaillen bei der Weltmeisterschaft im Februar. Nun legte die nächste Biathlon-Generation beim Alpencup ordentlich nach.

Beim „grande finale“ ließen Lara Wagner (Jugend II) und Anna Gandler (Junioren) ihre Mitbewerberinnen sowohl auf der Loipe als auch am Schießstand stehen. Lara gewann den Sprint und den Super-Einzel und wurde beim Verfolger 2. Anna streifte ebenfalls zwei Siege ein (Sprint, Verfolgung) und wurde beim Super-Einzel 2. Besonders am dritten Wettkampftag beim Super-Einzel, wo es ganz besonders auf eine gute Schießleistung ankommt, sorgten Windböen für erschwerte Bedingungen, doch die beiden Athletinnen des Kitzbüheler Ski Clubs ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und schlossen die Wettkampfsaison mit einem bravourösen Ergebnis ab.

Bei den Herren überzeugte Patrick Jakob (Schiklub St. Ulrich am Pillersee) mit zwei Siegen (Sprint, Verfolgung) und einem 2. Platz (Einzel). Weitere sehr gute Platzierungen erreichten die KSC-Junioren Andreas Hechenberger mit einem 4. Platz (Super-Einzel) und zwei 5. Plätzen sowie Maximilian Prosser mit einem 4., 6. und 10. Platz. Benedikt Foidl (Heeresportverein Hochfilzen) erklomm im Super-Einzel als Drittplatzierter das Podest und in der Jugendklasse I bestätigte Paul Ritter (KSC) mit einem tollen 5. Platz im Sprint, dass er auch beim Alpencup – seinem ersten überregionalen Wettkampf - zu den besten seiner Klasse zählt. Nun heißt es für die Nachwuchs-Biathlon die Saison zu analysieren, zu regenerieren und sich auf die nächste – hoffentlich „normale“ – Wettkampfsaison vorzubereiten. Lara Wagner und Maximilian Prosser werden ihre Rennski noch nicht ganz auf die Seite stellen, sie starten bei der Langlauf-ÖM in der Ramsau am kommenden Wochenende.