Der „Verein Kitzbühel Aktiv“ bietet ab sofort bis Ende des Jahres jede Woche am Dienstag von 17 Uhr bis 19 Uhr in St. Johann einen Zeichen- und Malkurs unter der Leitung von Art-Direktorin Gerry Wörgartner an. Nicht nur Mitglieder, sondern alle Einheimischen und Gäste können daran teilnehmen. Der Kurs findet bei Schönwetter in Gerry`s Garten statt, bei Schlechtwetter in Gerry`s Atelier. Jede Woche gibt es beim Kurs ein anderes Thema. Jeden Dienstag teilzunehmen, ist KEINE Voraussetzung. Jede/r Teilnehmer/in kann selbst entscheiden ob er/sie jedem Dienstag an diesem Kurs teilnimmt oder nur an einigen Dienstagen. Der Unkostenbeitrag für den Mal/Zeichen/Kurs beträgt € 15,-- pro Person pro Abend und ist jeweils am Kurstag in bar zu bezahlen. Mitzubringen sind Spaß am gemeinsamen Zeichnen (Malen), ein Zeichenblock, Bleistifte, wenn vorhanden oder gewünscht auch Aquarellfarben, Freude sich gemeinsam weiterzubilden und es gelten die „CORONA-3-G-Regeln“ „geimpft, genesen oder getestet“. Der Nachweis muss und kann auf verschiedene Arten erbracht werden: Der Nachweis „geimpft“ gilt, wenn der Tag der 1. Impfung vor mehr als 22. Tagen war. Der Nachweis „genesen“ gilt, wenn die Person in den letzten 6 Monaten eine CORONA-Erkrankung überstanden hat oder ein Antikörpertest, welcher nicht älter als 3 Monate ist oder ein Absonderungs-Bescheid. Als Nachweis „getestet“ gilt, ein „PCR-Test“, welcher nicht älter als 72 Stunden ist oder ein „Antigen-Test“, welcher nicht älter als 48 Stunden ist oder ein „Selbst-Test mit Bestätigung“ (Der Link dazu lautet: https://selbsttest.tirol/register), welcher nicht älter als 24 Stunden ist oder ein „Selbst-Test vor Ort“, sofern der/die Teilnehmer/in den Selbst-Test selbst mitbringt. Solche „Selbst-Tests“ können mit der E-Card gratis in jeder Apotheke abgeholt werden. Weitere Informationen und Anmeldungen bei ART-Direktorin Gerry Wörgartner unter der Tel. Nr. 0664 – 58 889 47.