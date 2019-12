KÖSSEN(jom). Am 30. Dezember ging der internationale Silvesterlanglauf in Kössen wieder über die Bühne. Auf Grund des Schneemangels musste der Start auf die Kunstschneeloipe in Mooslenz, die vom Tourismusverband Kaiserwinkl Anfang Dezember hervorragend errichtet wurde, verlegt werden. Der Langlaufprofi vom Nordiccenter Kössen und Organisator Markus Weingartner machte es möglich und so konnte wieder ein optimales Rennen durchgeführt werden. 140 Teilnehmer mit starker bayrischer Beteiligung nahmen den Rundkurs in Angriff, der als Sprintrennen gewertet wurde.

Den Ehrenschutz dieser Veranstaltung hatte TVB Obmann Gerd Erharter und Bürgermeister Reinhold Flörl inne. Den Tagessieg in der allg. Klasse holte sich Christian Kitzbichler (Nordic-Center Kössen) vor Felix Kappelsberger (Skimarathon Team Austria) und Patrick Winkler (Kästle Racing Team). Schnellste Dame beim Silvesterlanglauf war Lena Bächle (Kästle Racing Team). Auch die Klassen der Kinder, Schüler und Jugend waren stark vertreten und erzielten tolle Ergebnisse.

Alle Ergebnisse auf: www.racersult.com