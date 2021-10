Die Eishockey-Adler bewiesen gegen Lustenau viel Kampfgeist; Derby gegen Zell am See folgte am Samstag (Bericht folgt).

KITZBÜHEL. Das 1:3 gegen den EHC Lustenau in Minute 54 wirkte wie die Vorentscheidung, aber die Adler kamen zurück ins Spiel und retteten sich in die Overtime. 29 Sekunden vor der Schlusssirene glich Raivo Freidenfels zum 3:3 in der regulären Spielzeit aus. In der Overtime erzielten die Ländle-Cracks den Siegestreffer im Powerplay. Das Spiel war ein packendes Offensiv-Duell von der ersten bis zu letzten Minute

Am Samstag wartete nun endlich wieder ein Derby bei den Eisbären. Anpfiff: 19:30 Uhr. Bericht folgt!