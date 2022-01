KITZBÜHEL. Auch das Auswärtsspiel des EC Die Adler Kitzbühel in Cortina (20. 1.) musste abgesagt werden. Damit ist die erste Phase der Regular Season für die Kitzbüheler zu Ende. Die ausstehenden Spiele (gegen Sterzing, Cortina, Valgardena) werden nicht nachgetragen.

Für die ab 27. Jänner folgende zweite Phase des Grunddurchgangs wird das Feld in drei Gruppen unterteilt: Die Top-6 spielen in der Master-Round um vier fixe Startplätze für das Viertelfinale. Die restlichen Teams werden anhand ihrer Platzierungen in die Qualification Round A (Teams der Plätze 7, 10, 11, 14, 15) und in die Qualification Round B (Teams der Plätze 8, 9, 12, 13, 16, 17) geteilt. Nach einer Hin- und Rückrunde stehen jeweils die Top-3 in den nun neu installierten Pre-Playoffs.

Nach Platz 14 in der Abschlusstabelle treffen die Adler in der in Round A auf die Red Bull Hockey Juniors, Bregenzerwald, Sterzing und das EC KAC Future Team. Die Adler starten ohne Bonuspunkt in die Hin- und Rückrunde. Um sich für die Pre-Playoffs zu qualifizieren, muss der KEC die Gruppe unter den Top-3 abschließen.

Das abgesagte Rückspiel gegen Bregenzerwald um den Einzug ins Finale um die österreichische Meisterschaft wird ebenfalls nicht nachgetragen. Damit stehen die Wälder nach dem 8:3 in Kitzbühel als Aufsteiger fest.