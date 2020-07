KÖSSEN(jom). Beim Abendsportfest in Regensburg(D)

konnte der Kössener Laufprofi Thomas Fahringer auf Anhieb den bisherigen Rekord über 10.000m um eine ½ Minute auf

34:37 verbessern. Somit ist ihm sein Vorhaben, als erster Österreicher in der Altersklasse 55 die 10000m unter 35 Minuten zu laufen, gelungen. Die Rekorde denen er sich noch stellen will, sind von

3.000m Hindernis bis zu den 110m Hürden. Sein langfristiges Ziel, erklärt Fahringer, ist es, so Gott will und er gesund bleibt, als erster Österreicher

über 70 die 10.000m schneller als 40 Minuten zu laufen.