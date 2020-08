KÖSSEN(jom: Beim Abendsportfest letzte Woche in München im Dantestadion lief Thomas Fahringer die 1500 Meter in 4:38 min. und sicherte sich damit den neuen Tiroler M55 Rekord. Er verbesserte den alten Tiroler Rekord von Alois Egger aus dem Jahre 2010 um 4 Sekunden. Auf den österreichischen Rekord fehlen mir noch 6 Sekunden, so Fahringer und betont „natürlich versuche ich auch den österreichischen M55 Rekord über die 1500 Meter zu knacken“.

Auch bei den oberösterreichischen Meisterschaften über 3000 Meter Hindernis in Ried im Innkreis konnte Fahringer den österreichischen Rekord um 15 Sekunden verbessern.