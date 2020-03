Oberndorf in Tirol Da wir uns in letzter Zeit leider von mehreren Eisstockkolleginnen und -kollegen verabschieden mussten, haben wir uns entschlossen am 29.02. und 01.03.2020 im Rahmen eines Gedächtnispreiseisschießens ihrer zu gedenken.

Am 29.02.2020 trafen sich zehn Herrengruppen in Oberndorf zum Gedächtnislospreiseisschießen für Hans Spiegl, Hans Hauser und Hans Unterberger. Über den Sieg durfte sich die junge Mannschaft des ESV Erpfendorf II mit Fabian Bromberger, Adrian Lechner, Johann Resinger und Otto Mols freuen. Am zweiten Platz landeten die Herren des EC Brixen I mit Charly Dummer, Hans Boogards, Kurt Zwinz und Karli Exenberger. Die Stockschützen des EV Fieberbrunn II mit Christian Erhart, Michael Hochfilzer, Markus Holzmann und Tom Seisl gaben sich nicht mit nur einem Preis zufrieden. Sie belegten die Plätze drei und vier. Besonders nett war, dass der Siegerehrung auch die Tochter von Hans Hauser - Barbara Neumayr-Hauser - beiwohnte und den Siegern mit der Übergabe der Gewinnerfahne gratulierte.

Am Sonntag gedachten die Damen dreier verstorbenen Eisstockkolleginnen. Für Resi Herma, Elke Spiegl und Lisl Zaggl trafen sich Damen von 7 Vereinen zu einem Wettkampf. Hier konnten sich die Damen des EC Reith bei Kitzbühel mit Anni Meikl, Anni Brugger, Leni Brandstätter und Gertraud Adelsberger souverän gegen die Mannschaft des ESV Erpfendorf mit Angela Riegler, Susanna Schreder, Resi Wörgötter und Sigi Inwinkl durchsetzen. Die Damen des EV Fieberbrunn mit Enzei Huetz, Christa Jochriem, Lisi Astner und Maria Bucher machten es der Herrenmannschaft des Vortages nach und nahmen gleich zwei Trophäen für - wie könnte es anders sein - ebenfalls die Plätze drei und vier mit nach Hause. Die Damen freute es besonders, dass Thomas, der Sohn von Lisl Zaggl und ebenfalls ein "alter" Stockschütze bei der Siegerehrung anwesend war und den Preis an die Erstplatzierten überreichte.

An dieser Stelle möchten wir allen Angehörigen der verstorbenen Eisschützenkollegen danken, die uns mit der Spende eines Preises unterstützt haben.