KITZBÜHEL (jos). Heuer wurde das internationale Hornrennen in Kitzbühel erstmals als Bergzeitfahren ausgetragen.

Mit dabei in der Kategorie Master IV waren die Tiroler Gerald Leutgeb (ASC-Tiroler Radler) sowie Ferdinand Fuchs und Franz Steiner (beide RC-Stanger Kitzbühel). Leutgeb siegte in 39:08,06 Min., Rang fünf ging an Fuchs (51:44,40 Min.) und Rang sechs konnte Steiner in 1:02:29,39 Std. erzielen.