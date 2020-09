KITZBÜHEL (jos). Nach einem Jahr verletzungsbedingter Pause bereitet sich Kei Nishikori in Kitzbühel intensiv auf seine Rückkehr auf die ATP-Tour vor.

Vor der Kitzbühel-Premiere des ehemaligen Grand Slam-Finalisten durfte natürlich auch ein Besuch des Hahnenkamms nicht fehlen. „Ich bin zum ersten Mal in Kitzbühel und es gefällt mir sehr gut hier. Ich bin glücklich, nach der Ellbogen-Operation zurück zu sein. Alles fühlt sich gut an, ich bin jetzt bei 100 Prozent. Ich kann hier sicher eine gute Woche spielen und freue mich schon sehr auf die ersten Matches seit über einem Jahr. Da spielt sicher etwas Nervosität mit und es wird bestimmt nicht einfach, aber ich möchte den Augenblick, wenn ich den Court betrete, einfach nur genießen“, so die ehemalige Nummer vier der Welt.

Comeback in Kitzbühel

Das Comeback des japanischen Superstars findet auch unter erhöhter Aufmerksamkeit der asiatischen Medienlandschaft statt: „Er ist einer der bekanntesten Sportler Asiens, der sein Comeback in Kitzbühel feiert“, freut sich Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Zwei der größten Nachrichtenagenturen Japans haben sich vor Ort akkreditiert, viele weitere japanische Journalisten werden via „digitaler Akkreditierung“ die Performance rund um Nishikori von zu Hause aus verfolgen.

400 PCR-Testungen

Und nicht nur Nishikori bereitet sich schon in Kitzbühel vor, auch Argentiniens Publikumsliebling Diego Schwartzman trainiert bereits vor Ort. Das alles unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, beide Spieler und ihre Begleitpersonen, sowie weitere 50 Mitarbeiter wurden in den vergangenen beiden Tagen bereits negativ getestet. Insgesamt werden im Verlauf der Woche rund 400 PCR-Testungen durchgeführt.

Die besten der Welt

Als erstes europäisches Sandplatzturnier steht das Generali Open Kitzbühel mehr denn je im internationalen Fokus. Neben Host Broadcaster Servus TV, der die Matches in Österreich ab der Hauptrunde am Dienstag live überträgt, ist heuer auch das Interesse der internationalen TV-Partner groß. Zu sehen sein werden die Spitzenpartien von Asien bis in die USA.

