Volksläufe abgesagt, Meisterschaften abgesagt, nur jeder für sich gegen die Uhr. Die Corona-Pandemie hat monatelang dafür gesorgt, dass Athleten nur mit Trainingsläufen ihre Fitness und Laune hoch halten konnten. Allmählich kommt wieder mehr Bewegung in die Szene.

Lauf- und Veranstalterlegende Franz Puckl eröffnete mit „seinem“ Kitzbüheler Horn-Bergstraßenlauf die Rumpfsaison an Wettkämpfen in der Region. Detail am Rande: Der unermüdliche 84-jährige Goinger war es auch, der mit dem Schwarzsee-Crosslauf die letzte Laufveranstaltung im Bezirk vor dem Lockdown durchführen konnte.



Afrikanisch-bayrischer Sieger

Der 28-jährige Filimon Abraham aus Eritrea setzte die lange Serie afrikanischer Sieger am Horn fort. Der seit Jahren im Chiemgau lebende und arbeitende Ausnahmeathlet triumphierte auf der verkürzten, heuer 11,7 Kilometer langen Strecke (Start oberhalb des Rehazentrum Kitzbühel anstatt Stadtzentrum) mit Ziel am Fernsehsender in 58:32 Minuten. Es war bereits der neunte Sieg in den letzten zehn Jahren eines Läufers vom schwarzen Kontinent.



Schnellster Tiroler am Podest

Der Pinzgauer Manuel Innerhofer (+1:46) lief als bester Österreicher auf Gesamtrang 2. Der Berglauf-WM-Sechste des Vorjahres muss damit weiter warten, in die Fußstapfen von Helmut Schmuck zu treten, der 1997 als letzter ÖLV-Läufer am Kitzbüheler Horn triumphieren konnte. Auf den Plätzen drei und vier die schnellsten Tiroler, Florian Zeisler aus Axams (+2:58) und Simon Lechleitner aus Aldrans (+3:35). Als bester einheimischer Läufer klassierte sich Stefan Fuchs aus Itter in 1:07:38 auf dem 11. Endrang.

Sonntag für Karin Freitag

Ein großer Tag war es auch für Landsfrau Karin Freitag (Laufzeit 1:12:55). Die Athletin der LG Decker Itter feierte ihren zweiten Damen-Gesamtsieg nach 2014. Stark auch Lokalmatadorin Aloisia Wakolbinger (LSV Kitzbühel), die in 1:29:41 hinter der Deutschen Carola Dörries und der Schweizerin Sandrine Conus den vierten Gesamtrang eroberte.