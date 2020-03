KITZBÜHEL (niko). Trotz des Nicht-Erreichens der Play-offs und der ungewöhnlichen Spielzeit (Montag Abend) kamen zum letzten Saisonspiel der Adler im Sportpark rund 650 Fans.

Die KEC-Cracks feierten den sechsten Sieg in Serie (4:0 gegen die Fassa Falcons). Kitzbühel war über die gesamte Spielzeit das dominierende Team.

Gerhard Eilenberger, Adler-Nachwuchsleiter, Vize-Bürgermeister und Sportreferent in Kitzbühel, zog zufrieden Bilanz: „Es hat heuer kein Spiel gegeben, in dem die Mannschaft nicht gekämpft hat. Selbst bei Niederlagen hat sich das Team nie aufgegeben. Mein Dank geht an den Trainer und unsere Fans.“ Diesem Dank schloss sich Trainer Charles Franzen an: „Ich möchte allen Fans dafür danken, dass sie die ganze Saison hinter uns gestanden sind. Wir wollen mit Kitzbühel in der nächsten Saison den nächsten Schritt machen und ein Top-10-Team werden. Top-10 kann aber ebenso heißen, dass wir in den Top-6 landen. Auch wenn wir unser Ziel – die Play-offs – heuer verpasst haben, so ist das unsere Ambition für nächste Saison.“