Mittersillerin Simone Scherjau vor Gesamtsieg; „Lärchenhofer“ Philipp Huber siegte vor Lokalmatador.

MITTERSILL (niko). Die „Kitz Alps Trophy powered by SR.Schauraum“ gastierte mit 100 Teilnehmern beim GC Mittersill. Dauerregen und Wind sorgten für schwierige Platzverhältnisse, was den Top-Leistungen der Golfer keinen Abbruch tat – allen voran Philipp Huber vom GCC Lärchenhof, der vor Lokalmatador Philipp Schneider siegte; damit ist die Serien-Bruttowertung der Herren ganz in Lärchenhofer Hand: Christoph Kogl führt vor Peter Wöll und Huber.

Bei den Damen steht nach ihrem vierten Sieg die Mittersillerin Simone Scherjau kurz vor dem Brutto-Gesamtsieg in der Serie. Zweite ist Anna Mauz, die die Nettoklasse B gewann und diese Serienwertung souverän anführt.

In der Nettoklasse A siegte Stefanie Schläffer (Mittersill), in der Nettoklasse C Carmen Huber (Lärchenhof). Bei den Senioren gewann Westendorf-Spieler John Campbell Templeton.

Dreikampf

In der Teamwertung gab es einen spannender Dreikampf zwischen GCC Lärchenhof, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf und dem Veranstalterclub aus Mittersill. Letztlich siegten die Lärchenhofer vor den Westendorfern und den Mittersillern. In der Serien-Teamwertung führt nach wie vor der GCC Lärchenhof vor dem GC Kitzbüheler Alpen Westendorf.

Nächster Turnierstopp: So, 16. 8., beim GC Gastein.