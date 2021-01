Kitzbühel übernahm zwei Rennen von Wengen; zwei Slaloms bereits am 16./17. 1.; 2 Abfahrten & Super-G von 22. bis 24. 1.

KITZBÜHEL, WENGEN (nikoI. FIS-Renndirektor Markus Waldner entschied am Montag (11. 1.) in Abstimmung mit dem ÖSV, dem K.S.C. als Veranstalter der Hahnenkamm-Rennen und den Rechtepartnern, die abgesagten Rennen von Wengen in Kitzbühel durchzuführen.

Das Programm für Kitzbühel zeigt sich neu:

• Samstag, 16. 1. Weltcup Slalom (Wengen)

• Sonntag, 17. 1. Hahnenkamm-Slalom

• Freitag 22. 1. Weltcup Abfahrt (Wengen)

• Samstag, 23. 1. Hahnenkamm-Abfahrt

• Sonntag, 24. 1. Hahnenkamm-Super-G

ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel: „In einer solchen außergewöhnlichen Situationen benötigt es mutige Entscheidungen. Es tut mir für die Schweiz sehr leid, doch auf Basis der guten Zusammenarbeit mit Swiss-Ski und aufgrund unserer verlässlichen Partner in Österreich konnten wir diese weitreichende Entscheidung treffen. Mein besonderer Dank gilt dem ORF für seine Flexibilität und Verlässlichkeit.“

K.S.C.-Präsident Michael Huber „Für Kitzbühel überraschend, aber wie immer im Sinne des Sports, werden die organisatorischen Abläufe nun an diese kurzfristige Entscheidung angepasst. Ich danke allen Beteiligten für deren Bereitschaft. Jetzt heisst es volle Konzentration, denn die Disziplin zur Einhaltung des Covid-19 Protoko."

FIS-Renndirektor Markus Waldner „Die Saison ist sehr schwierig. Aber diese Entscheidung war notwendig. Für Flexibilität und kurzfristige Veränderungen bereit zu sein war von Beginn weg die Devise für die Saison. Damit geht die Tour in Richtung WM in Cortina weiter auf einen möglichst sicheren Weg. Der Dank gilt dem ÖSV und Hahnenkamm-OK-Vorsitzendem Michael Huber für deren gewohnten Bereitschaft, sich voll und ganz für den Sport einzusetzen. So kurzfristige Entscheidungen zu treffen und umzusetzen ist eine österreichische und Kitzbüheler Besonderheit“.