Lisa Hauser in der Verfolgung Siebte, im Massenstart Neunte

REITH, ANNECY. Im Verfolgungsrennen der Damen in Annecy-Le Grand Bornand (FRA) sorgte Lisa Hauser (Reith, K.S.C.) für einen weiteren Spitzenplatz für das ÖSV-Damenteam. Vor allem am Schießplatz spielte die Tirolerin ihre ganze Klasse aus, musste nur eine Strafrunde beim letzten Stehendschießen in Kauf nehmen und belegte am Ende mit 40,5 Sekunden Rückstand Rang sieben. Die 28-Jährige lag bis zum letzten Schießen sogar auf Podiumskurs und schaffte damit nach Rang vier im Sprint auch beim zweiten Rennen in Frankreich den Sprung in die Top-Ten.

Erneut in Top-Ten

Ebenfalls in die Top-Ten ging's für Hauser im abschließenden Massenstartrennen. Die Reitherin lieferte dabei erneut eine starke Vorstellung ab und schaffte es auf Rang neun.

Nach drei fehlerfreien Schießeinlagen bis zum letzten Stehendanschlag war der Tagessieg in Reichweite, nach dem finalen Stehendschießen musste die 28-Jährige jedoch einmal in die Strafrunde abbiegen. Auf der Schlussrunde kämpfte die Weltmeisterin in dieser Disziplin bis zuletzt beherzt um einen absoluten Spitzenplatz und überquerte mit einem Rückstand von 31,1 Sekunden als Neunte die Ziellinie.

In der Biathlon-Weltcup-Gesamtwertung lag Hauser nach den Frankreich-Rennen auf Rang vier.