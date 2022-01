KÖSSEN (jom). Großer Trainingsbetrieb vor den Hahnenkammrennen und dem Night Race in Schladming am Kössener Unterberg: Die ÖSV-Techniker Schwarz, Strolz, Gstrein, Raschner, Matt, Digruber und Sturm feilten an der bestens präparierten Rennstrecke an ihrer Form und absolvierten ihr Abschlusstraining– wie schon in den Jahren zuvor. Manuel Feller fehlte auf Grund seiner Corona Erkrankung.

Philip Zubcic und Rodes Istok vom kroatischen Technikerteam konnten ebenfalls mittrainieren. Für die Organisation, Marketing und für das Trainingszentrum bei den Unterberghornbahnen ist Simona Höllermann zuständig. Als nette Geste für die gute Zusammenarbeit erhielt Höllermann von Zubcic seine signierte Startnummer (16) vom HK Slalom in Kitzbühel überreicht.

Als Zaungäste ebenfalls in Kössen gesichtet Reinfried Herbst und Mario Matt.