KITZBÜHEL. Als offizieller Druckpartner des Generali Open Kitzbühel übergab die Leobersdorfer Onlinedruckerei druck.at im Rahmen des Halbfinales einen Scheck über 2.500 € an den VST Kitzbühel. Stefan Just, Head of CRM bei druck.at, betonte den Stellenwert sozialen Engagements des Druckunternehmens.

Der Vertreterstammtisch (VST) aus Kitzbühel hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinen Tätigkeiten notleidende Kinder, Familien und Hilfsorganisationen vor Ort zu unterstützen: „Bei all dem Wohlstand in unserem Land dürfen wir nicht vergessen, dass es auch hier viele Menschen gibt, die gezielte Hilfe benötigen. Mit dieser Spende von druck.at können wir wieder helfen", so VST-Obmann Fidji Fiala.