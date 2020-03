HOCHFILZEN (niko). Seit vielen Jahren verbindet Raiffeisen und den Heeressportverein Hochfilzen (HSV) eine starke Partnerschaft. Viele kennen nur den alljährlichen Biathlon-Weltcup, der HSV Hist aber auch abseits von Großereignissen sehr aktiv: So werden österreichische und Tiroler Meisterschaften sowie zahlreiche weitere Events durchgeführt.

Und es sind immer auch Persönlichkeiten, die dieser Partnerschaft ein Gesicht geben: Franz Berger, der neben seiner Funktion als HSV-Präsident als „Mister Biathlon“ nicht nur die Weltcups und auch Weltmeisterschaften in Hochfilzen organisiert, sondern seit 2019 auch die Sparte Biathlon im ÖSV leitet, und seine Frau Monika, ohne die im Hintergrund gemeinsam mit ihren vielen Helferinnen und Helfern gar nichts laufen würde. "Sie sind unsere verlässlichen und professionellen Ansprechpartner, wenn es um das Mit.Einander zwischen Sport und Bank geht", betont GL Reinhard Wörter im Namen der Raiffeisenbanken im Bezirk Kitzbühe. "Der Heeressportverein steht für Biathlon made in Austria. Für die vielen erfolgreichen Veranstaltungen am Standort Hochfilzen braucht es verlässliche Partner; Raiffeisen leistet auch in den nächsten Jahren gerne seinen Beitrag für die Faszination Biathlon", so Wörter.