ST. JOHANN. In der 4. Hauptrunde des TFV Kerschdorfer Tirol-Cups schied der SK St. Johann beim FC Volders aus. Nach einem 1:1 Remis kam es zum Elfmeter-Duell, in dem die Volderer mit 6:5 knapp die Überhand behielten und in die 5. Runde aufstiegen. Für die St. Johanner ist der Cup-Bewerb vorbei.