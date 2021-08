KITZBÜHEL (han). Es war wohl die späteste Finalentscheidung in der Geschichte des Kitzbüheler Tennisturniers. Um 23:33 Uhr entschied ein Netzroller das Endspiel des Generali Open 2021 zugunsten des Norwegers Casper Ruud. 500 Zuschauer hatten bis dahin am Center Court ausgeharrt und waren Augenzeuge des Triumphs des Turnierfavoriten gegen den Spanier Pedro Martinez (6:1, 4:6, 6:3), der erstmals im Endspiel eines ATP-Turniers stand. Finalbeginn am Samstag war um 16:30 Uhr, erst sieben Stunden später, nach 2:10 Stunden Spielzeit, stand der Sieger fest. Zwei längere Regenunterbrechungen, die letzte dauerte satte drei Stunden, zogen die Einzel-Entscheidung des diesjährigen Generali Open in die Länge wie Kaugummi. Die Siegerehrung wurde damit zur Flutlicht erleuchteten Mitternachtseinlage.

Dritter "Streich" in Folge

Kitzbühel ist üblicherweise ein guter Boden für Norwegens alpine Skistars. Während diese heuer aber unter den Erwartungen blieben und Top-Plätze auf der Streif verpassten, feierte der 22-jährige Ruud den ersten Sieg eines Norwegers in der Geschichte des Kitzbüheler ATP-Turniers. Belohnt wurde der Turniererfolg, neben 250 Punkten für die ATP-Weltrangliste, mit 41.145 Euro Preisgeld - ähnlich hoch wie die Prämie für Rang 2 in der heurigen Hahnenkamm-Abfahrt (40.500). Nach Baastad (Schweden) und Gstaad (Schweiz) war Kitzbühel der dritte Turniertriumph von Casper Ruud innerhalb von drei Wochen und nach Genf (Schweiz) und Buenos Aires (Argentinien) der insgesamte fünfte im Jahr 2021.

Nicht erst mit dem Turniersieg hat der Norweger Kitzbühel ins Herz geschlossen: „Es ist ein wunderbares Turnier, mit einer großartigen Atmosphäre. Die Organisatoren tun hier alles für ihre Spieler. Es würde mich freuen, wenn ich für viele weitere Jahre zurückkommen könnte.“