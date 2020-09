Das 76. Generali Open 2020 muss ohne Dominic Thiem auskommen; Durchführung mit Corona-Sicherheitskonzept.

KITZBÜHEL (niko). Die Corona-bedingten Termin-Verschiebungen und -Kollisionen schlugen sich auf das ATP-Turnier in Kitzbühel nieder. Geringeres Budget, geringeres Preisgeld (400.335 statt 586.140 €), weniger zugelassene Zuschauerplätze (1.950 statt möglichen 6.500 am Center Court) – und nicht zuletzt das Fehlen der Nr. 1 Dominic Thiem. Dieser spielt zeitgleich bei den US-Open groß auf, stand am Donnerstag bereits im Halbfinale - Finale und Triumph nicht ausgeschlossen...

Auch weitere für Kitzbühel genannte Top-Ten-Spieler, die in den USA noch im Bewerb waren, konnten nicht kommen. Dennoch blieb das Feld dicht besetzt, der Cut lag bei der Nr. 67 der Welt (im Vorjahr bei 78).

In kurzen Worten

>> Nach dem Ausscheiden der beiden Tiroler Alexander Erler und Sandro Kopp (beide mit Wildcard) in der Qualifikationsrunde und dem frühen Out von Dennis Novak (Wildcard) gegen den Deutschen Max Marterer verblieb verblieb Sebastian Ofner als einziger Österreicher im Bewerb. Er spielte am Donnerstag gegen den starken Diego Schwartzmann. (Ergebnis folgt) Auch Lucas Miedler und Jurij Rodionov (beide Ö) scheiterten.

>> Im Generationen-Duell zwischen dem zweifachen Kitz-Sieger (und Wahl-Kitzbüheler) Philipp Kohlschreiber (mit Wildcard) und Südtirols Jung-Star Jannik Sinner (Wildcard) setzte sich der 19-Jährige klar durch. Erster Gratulant war sein Landsmann und Hahnenkamm-Sieger Dominik Paris.

>> Grand-Slam-Finalist und Japans Tennis-Superstar Kei Nishikori kam, sah – und verlor. Das Aus kam bereits bei seinem ersten Kitzbühel-Auftritt. Nishikori war nach seiner Verletzungspuase optimistisch ins Turnier gegangen, war aber noch nicht fit genug.

>> Nachdem klar war, dass Thiem nicht kommt, wurde der Italiener Fabio Fognini die neue Nr. 1 des Generali Open. Mit einer E-Bike-Tour in den Bergen "wärmte" er sich für das Turnier auf. Fognini ist aktuell die Nummer 12 des ATP-Rankings.

Vize-Kanzler auf Lokalaugenschein

>> Mit dem ersten Spieltag des Hauptfelds fiel heute auch der offizielle Auftakt zum ersten ATP-Sandplatzturnier auf europäischem Boden seit der Coronapause. Die Veranstalter haben es sich zum obersten Ziel gesetzt, Spieler, Mitarbeiter und Zuschauer gesund durch die Turnierwoche zu bringen und wollen mit ihrem Sicherheitskonzept beispielhaft auf weitere Veranstaltungen wirken.

Auch Österreichs Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler machte sich persönlich ein Bild: „Es ist für das Image Österreichs sehr wichtig, solche Großveranstaltungen zu haben. Das Testkonzept hier ist ein Vorzeigemodell, auch für andere Veranstaltungen in Österreich, aber auch ein 'Rolemodel' innerhalb der ATP. Es braucht Orte und Veranstalter wie hier in Kitzbühel“, so Kogler.

>> Mehr "Splitter" folgen