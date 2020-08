Tiroler Meister unter den Sportschützen gekürt

Als Höhepunkt der diesjährigen, verkürzten Saison unter den Sportschützen fanden am Samstag, den 29.08.2020 die Tiroler Meisterschaften am großzügig angelegten Landeshauptschießstand Arzl in Innsbruck statt. Rund 70 Starts wurden von Schützen aus 7 verschiedenen Tiroler Vereinen absolviert und dabei der Tiroler Meister in den Disziplinen 30/30 (Duellscheibe) und 20/20 (Präzisionsscheibe) gekürt. Dabei wird auf eine Distanz von 25 Metern mit Faustfeuerwaffen des Kalibers 9mm bzw. .38 Spezial geschossen, wobei ein Maximum von 600 bzw. 400 Ringen zu erreichen gilt.

Brixlegg und Hopfgarten holen den Sieg

In der Disziplin 20/20 auf die Präzisionsscheibe war Matthias Schneider von den Sportschützen Brixlegg nicht zu schlagen und holte sich den Titel des Tiroler Meisters mit 377 von 400 möglichen Ringen und 3 Ringen Vorsprung auf den Zweitplatzierten (und Gewinner des Tirol Cup vom vergangenen Wochenende), Josef Achorner von der Schützengilde Hopfgarten. Die Bronzemedaille ging mit 369 Ringen verdient an Alexander Wutte von der Innsbrucker Hauptschützengesellschaft.

Auf die Duellscheibe (30/30) dominierte Stefan Klinger von der Schützengilde Hopfgarten mit dem Tagesbestergebnis von 584 Ringen. Auf dem zweiten Platz landete mit 576 Ringen erneut Josef Achorner, ebenfalls Schützengilde Hopfgarten, der somit in beiden Disziplinen den Vizemeistertitel holen konnte. Der dritte Platz ging an den Brixlegger Sportschützen Matthias Schneider mit 574 Ringen.

Innsbrucker Damen dominieren

Bei den Damen kürte sich Silvia Prock von der Innsbrucker HG mit 556 Ringen zur neuen Tiroler Meisterin, flankiert von ihren Vereinskolleginnen Claudia Wurl (547 Ringe) und Katharina Grif (527 Ringe).

Absam, Innsbruck und Brixlegg stellen Seniorenmeister

Reinhold Kocznar (372 Ringe) vom HSV Absam, Peter Schinnerl (580 Ringe) und Lechner Gottfried (579 Ringe), beide von der Innsbrucker HG, sowie Johann Schneider von den Sportschützen Brixlegg (574 Ringe) entschieden die jeweiligen Seniorenklassen für sich.