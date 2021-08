Saisonvorbereitung mit Kadertraining der ÖSV-Skibergsteiger im Leistungszentrum Hochfilzen.

HOCHFILEZN. Die ÖSV-Skibergsteiger bereiteten sich kürzlich beim ersten offiziellen Kadertraining im modernen nordischen Leistungszentrum von Hochfilzen auf die kommende Saison vor. Das Team will nahtlos an die guten Erfolge des letzten Winters anknüpfen.

Ruhig, konzentriert und fokussiert drehen die Skibergsteiger auf der Rollerstrecke im Biathlonstadion ihre Runden. Technik, Stabilisation und Ausdauer standen für das erste offizielle Kadertraining der Saison auf dem Plan.



„Hier im modernen nordischen Leistungszentrum finden wir alle Möglichkeiten, um an der Technik zu feilen. Zum Imitations- und Ausdauertraining bietet das PillerseeTal ein abwechslungsreiches Terrain, das alle Bereiche abdeckt“,

erklärt der sportliche Leiter Georg Wörter (selbst aus St. Ulrich stammend, Anm.).

Gute Bilanz

Mit zwei WM-Goldmedaillen und mehreren Weltcupsiegen des Kärntners Paul Verbnjak in der Klasse U20 sowie zahlreichen Top-Ten-Resultaten konnte das ÖSV-Aufgebot im letzten Winter eine sehr gute Bilanz vorweisen. „Wir haben uns in den letzten Jahren stetig verbessert und bewegen uns nun etwa auf einem Niveau mit den Teams aus Deutschland und Spanien“, so Wörter. Mit der Optimierung des Trainings wollen die ÖSV-Athleten nun zu den Top-Nationen Italien, Schweiz und Frankreich aufschließen.