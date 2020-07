KITZBÜHEL (han). Die Corona-Pandemie hat auch die Radrennfahrer seit Monaten eingebremst. Nun rollen die Räder wieder. Rennen sind wieder erlaubt. Das 40. internationale Kitzbüheler Horn Radrennen war das zweite Kräftemessen in Tirol nach dem Lockdown. Dementsprechend hoch war das Interesse. 165 Rennfahrerinnen und Rennfahrer traten heuer in die Pedale. Deutlich mehr als in den vergangenen Jahren mit jeweils rund 120 Teilnehmern. Der Sportverein Kitzsport betrat als Veranstalter im Jubiläumsjahr Neuland. Der traditionelle Massenstart im Kitzbüheler Innenstadt musste entfallen. Die Radgämsen wurden einzeln ins Rennen geschickt, im 20-Sekunden-Intervall. Die Startzeiten waren für alle Teilnehmer fix vorgegebenen, Nachmeldungen nicht möglich. Gestartet wurde, wo auch sonst die Zeitmessung für den Radklassiker beginnt, beim Strommasten Höglern. Umfangreiche Sicherheits- und Hygiene-Auflagen waren einzuhalten, Zuschauer nicht erlaubt.

Spögler-Triumph vor Ex-Profi, Premierensieg für Salzburgerin Klotz

Im Kampf gegen die Uhr konnte sich mit Michael Spögler erneut der Favorit durchsetzen. Allerdings denkbar knapp. Mit der Siegerzeit von 29:44 war der 2,04 Meter große Südtiroler nur fünf Sekunden schneller als Ex-Profi Daniel Lehner. Der Oberöstereicher ist im Vorjahr noch als Teilnehmer der Österreich-Radrundfahrt zum Alpenhaus geklettert und hat seine Profikarriere beim UCI Continental-Team Felbermayer Simplon Wels mittlerweile beendet. Michael Spögler feierte seinen vierten Horn-Triumph in Serie, die schnellste Dame hingegen ihren Premieren-Sieg. Bernadette Klotz (St. Veit im Pongau) verbesserte dabei ihre Vorjahreszeit um nicht weniger als dreieinhalb Minuten. Mit 37:48 markierte die Vorjahreszweite diesmal Tagesbestzeit vor Hannah Fandel (Stuttgart/D; Zeit: 39:30) und Sabine Stadler (Oberösterreich; Zeit: 39:56).

Berger vor Hagenaars

Die heimischen Top-5 der 7,2 Kilometer-Kletterpartie zum Alpenhaus (865 Höhenmeter / 12,5 % Durchschnittssteigung):

Robert Berger (Treppenfüchste Biketeam Hopfgarten; Zeit: 32:42)

Patrick Hagenaars (Radsport Stanger kitzbühel; 33:52)

Gregor Capellari (Kitzbüheler Rad Club; 34:17)

Christian Koidl (Landhaus Krall, Brixen; 34:49)

Christian Ehrensberger (Team BikeZeit; 37:36)