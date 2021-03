50 Jahre "Auto Winkler" in Waidring – technischer Vorreiter in vielen Bereichen; Autohaus-Gründung im Jahr 1971.

WAIDRING (rw). Betriebsgründer Georg Winkler sen. legte 1970 die Meisterprüfung zum Kfz-Mechaniker ab und baute im Sommer 1971 eine Werkstatt in der Dorfstraße 70. Im November 1971 konnten Georg und sein Bruder Richard den Kfz-Betrieb eröffnen. Vor fast 50 Jahren gab es auch – und das bereits am Wochenende vor der Eröffnung – die erste Autoausstellung mit den Marken Chrysler Simca und Sunbeam.

1978 erfolgte eine erste Betriebserweiterung (u. a. Karosseriespenglerei, Lackierbox, Kunden- und Ausstellugnsbereich). 1980 kam die Allradmarke Subaru ins Angebot. Nachdem 1982 Peugeot die Marken Simca und Sunbeam übernommen hatte, führt Auto Winkler seit 40 Jahren die Marken Peugeot und Subaru. 1996 startete die Agenturpartnerschaft mit der Garanta Österreich Auto Versicherung.

Nächste Generation

Die Fachausbildung von Lehrlingen lag dem Seniorchef Georg Winkler immer sehr am Herzen. Neben vielen anderen Lehrlingen bildete er auch seine Söhne Georg und Wolfgang sowie seinen Neffen Richard zu Kfz-Mechanikern aus. Der nunmehrige Betriebsinhaber Georg jun. legte 1991 die Meisterprüfung mit Erfolg ab. Er übernahm den elterlichen Betrieb am 1. Jänner 2001. Bruder Wolfgang ist im Betrieb für Karosserieschäden zuständig, er ist ausgebildeter Lackierer und Dellen-Doktor. Seit 2017 ist mit Enkel und Sohn Michael Winkler die dritte Generation im Betrieb tätig.

Von 2005 bis 2010 folgten Erweiterungen im Bestand und im Angebot sowie Umstrukturierungen.

„Die technischen Entwicklungen der Fahrzeuge erfordern eine ständige Weiterbildung der Mitarbeiter, die einiges an Geld kostet, aber eine wichtige und gute Investition ist“,

versichert Winkler. Im Betrieb haben alle Gesellen die Berechtigung eine Pickerl-Überprüfung durchzuführen. Immer wichtiger wird auch eine Hochvolttechnik-Ausbildung für die Überprüfung, Reparatur und Austausch von Bauteilen bei Elektro-Autos. Technischer Vorreiter im Bezirk war Auto Winkler schon mehrfach: unter anderem bei der Einführung von Klimaanlagen (Wartung, Tausch, Reparatur) und der effizienten Dellendruck-Reparatur (Hagel-/Parkschäden).

Jubiläumsfeierlichkeiten sind heuer Pandemie-bedingt kaum möglich, die Frühjahrsausstellung kann nicht stattfinden und auch die Teilnahme am St. Johanner Autofrühling ist bereits auf 2022 verschoben.