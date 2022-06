Anton Pletzer im BB-Interview; vom Jung-Unternehmer zum betriebswirtschaftlichen Tausendsassa.

„Das Grünen ist ein Auferstehn,

das Reifen ist ein Sinken.

Drum lass das Kind zu seiner Zeit

die reinen Freuden trinken.“ (Peter Rosegger)

HOPFGARTEN. Toni Pletzers Kindheit war das Gegenteil reiner Freude. Auf der 1.600 Meter hohen Melkalm am Hahnenkamm aufgewachsen, kommt er erst im Alter von sechs Jahren nach Kitzbühel, wo er zum allerersten Mal eine Kirsche zu sehen bekommt und kosten darf. Das Leben auf der Alm Ende der 1950er-Jahre war hart und bescheiden. Die Kinder mussten ihrem Vater bei der Tierpflege im Schnee oder bei Hitze voll unterstützen. Auch in der Schule musste "g'scheit" gelernt werden, was Toni leichtfiel. Beim „Zapfenrechnen“ war er der Schnellste in der Klasse - inklusive des Lehrers.

Das Schifahren war im Winter neben der Seilbahn die einzige Möglichkeit für die Almkinder, in die Stadt zu kommen. So war die zumeist tägliche Abfahrt auf dem Streif Tonis Schulweg im Winter. Diese „notgedrungenen“ Ski-Trainings machten aus dem Almburschen einen ausgezeichneten Rennfahrer, der als große Hoffnung im Kader galt. Dennoch räumte er mit 16 Jahren den Platz für seine Ski-Kollegen wie Rudi Sailer oder Herbert Hubert und hängte seine Sportlerkarriere an den Nagel.

Das einsame Almleben verbringt der Junge in der Natur, mit Lesen, seinem größten Hobby, und Nachdenken - Visionen und Pläne schmieden. Sein größter Wunsch ist das bessere, schönere Leben, in dem er Süßigkeiten nicht nur zu Weihnachten schlecken darf! An die von Hand abgezählten Windringerl und Gelee-Ringe, die es nur zu Weihnachten zum Schlemmen gab, erinnert sich der Selfmade-Unternehmer noch heute.

Ein gutes Schulzeugnis verhilft Toni wortwörtlich, um eine kostenlose Lehrstelle bei einem Installateur-Betrieb zu bekommen. Die Ausbildungsplätze sind rar, es ist sogar üblich, dass die Lehrlinge ihre Ausbildung selbst finanzieren müssen. Der fleißige Auszubildende arbeitet bis zu 70 Stunden in der Woche, und nach dem plötzlichen Ausfall einer Führungskraft übernimmt er bereits im dritten Lehrjahr die Verantwortung für 30 Mitarbeiter. Nach seinem Lehrabschluss, dem Sprungbrett in die Selbständigkeit, wird der 19-Jährige mit der Auszeichnung „Österreichs jüngster Unternehmer“ geehrt: ein absoluter Ausnahmefall! Wegen seines Alters (damals durften nur Volljährige ab 21 Jahren unternehmerisch tätig sein), musste er seinen persönlichen Reifegrad gerichtlich beweisen!

Im Jahre 1963 gründet Toni seine Installateur -Firma in St. Ulrich am Pillersee, und im darauffolgenden Jahr übersiedelt er nach Hopfgarten im Brixental. Vor knapp 60 Jahren kannten dort nur zwei Leute den Burschen, heuer findet man in der Gemeinde kaum zwei Menschen, die Toni Pletzer bzw. die Pletzer-Group nicht kennen. Allein in der Gemeinde beschäftigt er inzwischen 300 Mitarbeiter und in der ganzen Pletzer Gruppe sind es gar über tausend!

Sein unternehmerischer Erfolg blüht auf und 1966 kauft er die Firma Stahlbau Hopfgarten. „Ich habe immer nach Synergien und dem nachhaltigen Wachstum gesucht. Mein Vater hat immer gesagt: ‚Du musst schauen, dass du auf mehreren Beinen stehst, denn je tiefer und verzweigter die Wurzeln eines Baumes sind, desto höher kann er werden und bietet dadurch eine bessere Sicht auf das große Ganze‘. – und das habe ich mir zu Herzen genommen“, so der Visionär, dessen Geschäftsfelder sich über mehrere Branchen, wie Immobilien, Tourismus/Hotellerie, Energiesysteme, Wärmepumpen, Bergbahnen, Sport- und Sozialeinrichtungen ausdehnen.

„Ich bin eigentlich ein Händler, kaufmännisches Handeln hat mir immer gut gelegen. Die Umsetzung von großen Projekten, wie zum Beispiel die Fertigstellung von Einkaufs- und Fachmarktzentren in mehreren österreichischen Städten, bereitet mir viel Freude.

Als die Mehrwertsteuer Anfang der 70er Jahre eingeführt wurde, mussten Tausende Handwerksbetriebe ums Überleben kämpfen, auch meine Installateur Firma mit mehr als 100 Mitarbeitern. Ich habe die Herausforderungen des Lebens stets positiv betrachtet und an mich geglaubt.Die Verantwortung für meine Leute, die ich als unsere Großfamilie bezeichne, hat mich dazu motiviert, divergent zu denken, und ich bin recht stolz darauf, dass ich meine Beschäftigten in verschiedenen Tochterunternehmen unterbringen konnte, anstatt diese zu kündigen“, so der „Familienpapa“, der in Rosenheim extra eine Installationsfirma gründet und die Meisterprüfung nachholt, um die notwendigen Arbeitsplätze zu schaffen.

Im Jahr 2006 ergab sich für Toni die Möglichkeit ein bäuerliches Anwesen samt Alm zu erwerben und er hat sich damit einen weiteren Traum erfüllen können – gemäß dem Motto - zurück zu den Wurzeln seiner bäuerlichen Herkunft.

Sein Hobby ist die Arbeit: „Es macht mich glücklich, etwas zu bewegen, zu unternehmen: das beflügelt mich jeden Tag aufs Neue!“

Auch in seinem Privatleben ist die Bedeutung einer intakten harmonischen Familie, eines sicheren Hafens unendlich wichtig! Diese Lebenseinstellung ist ein wertvolles Erbe, das Toni seinem Elternhaus verdankt und auf die eigene Familie, die Kinder und Enkelkinder, liebevoll reflektiert.

Mit 20 Jahren verliebt er sich in die schönste Frau des Ötztals und heiratet sie. Der harmonischen Ehe entsprangen die beiden Söhne Anton und Manfred. Sein vorausschauendes Talent eines ausgewogenen Privat- und Geschäftslebens war stets ein Garant dafür, sich erfolgreich in vielen Wirtschaftsbereichen zu etablieren und ein Vorbild zu sein – nicht nur für seine beiden Söhne. Darüber hinaus steht auch hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau.

Woraus besteht das Rezept seines Erfolgs, woher schöpft er seine Ideen und die Energie, diese umzusetzen?

„Ich bin sehr naturverbunden, schon als Kind habe ich intuitiv gelernt, die Kraft der Natur zu erkennen und diese zu nutzen. Im Universum ist alles stets in Bewegung, so suche ich immer nach neuen Möglichkeiten und probiere vieles aus. Entwickeln sich Vorhaben oder Projektideen nicht in der geplanten Art und Weise, werden diese nicht um jeden Preis übers Knie gebrochen. Seine jahrzehntelange Erfahrung lehrten Toni, sich auch in Geduld zu üben und den richtigen Zeitpunkt abzuwarten.

„Meine Entscheidungen treffe ich nicht nur nach Zahlen, Daten und Fakten, sondern stets auch mit dem nötigen „Bauchgefühl“ und bin damit fast immer richtig gelegen. Regelmäßiges Wandern auf der eigenen Alm, Schwimmen und im Winter Schifahren laden meine Akkus schnell wieder auf“. Als erfahrener Menschenkenner, der die Ehrlichkeit und die Gradlinigkeit seiner GeschäftspartnerInnen sehr schätzt, meidet er selbst ein lukratives Projekt, wenn ihm die Beteiligten nicht zusagen!

Als ein mit den richtigen Werten ausgestatteter Bergbauernbub hat er es dank seinem Fleiß, Geschick und Talent bis nach oben geschafft! Seine Söhne Anton und Manfred führen das Familienunternehmen mit ihm in bewährter Tradition erfolgreich weiter. Nicht zuletzt würdigen die zahlreichen Auszeichnungen auf Landes- und Bundesebene, seinen unermüdlichen Einsatz für die Wirtschaft und Gesellschaft auch über die Landesgrenzen hinaus.