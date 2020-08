TIROL (jos). Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat kam es im Juli 2020 mit + 9.413 (85 Prozent) zu einem deutlichen Anstieg der in Tirol arbeitslos vorgemerkten Personen auf 20.487. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosigkeit in Österreich um 112.174 Personen oder auf insgesamt 383.951 (+ 41,3 Prozent).

Bei einem prognostizierten Stand von 337.000 unselbständig Beschäftigten in Tirol (ein Minus von 16.000 Personen im Vorjahresvergleich) und 20.487 vorgemerkten Arbeitslosen betrug zum Stichtag 31. Juli die Arbeitslosenquote in Tirol 5,7 % (Juli 2019: 3,0 %).

Erwarteter Anstieg nach Sommersaison

„Erwartungsgemäß ist die Arbeitslosigkeit in Tirol zurückgegangen und das Beschäftigungsminus ist nicht mehr so stark wie zum Höhepunkt der Corona-Krise. Dennoch muss man feststellen, dass im Vorjahresvergleich deutlich mehr Arbeitslose beim AMS Tirol vorgemerkt sind und auch die Meldung von Stellenangeboten nicht so stark ist wie im Vorjahr. Prognosen für die nächsten Monate sind schwierig, wir rechnen nach der Sommersaison jedoch mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in Tirol und dass sich die Langzeitsarbeitslosigkeit wiederaufbaut“, kommentiert Anton Kern, Landesgeschäftsführer des AMS Tirol, die Arbeitsmarktdaten des Monats Juli 2020.