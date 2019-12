Thomas Wimmer will Rahmenbedingungen für Pflege verbessern.

KIRCHBERG. Erstmals wählten die rund 45 MitarbeiterInnen des Sozialzentrums Kirchberg ihren Betriebsrat. Thomas Wimmer vertritt künftig als Vorsitzender die Interessen der Beschäftigten, sein Team wird komplettiert mit Torsten Bucko und Brigitte Schroll.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und über das Vertrauen meiner KollegInnen“, so Wimmer, der sich bereits erste Ziele gesteckt hat: „Die Rahmenbedingungen in der Pflege sind eine große Herausforderung und hier wollen wir ansetzen Wir werden in den anstehenden Gesprächen mit der Heimleitung die weitere Vorgangsweise festlegen und uns bestmöglich für unsere KollegInnen einsetzen.“