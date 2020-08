Hannes Nitz wurde in den Ruhestand verabschiedet.

ERPFENDORF (jos). Mit Lisa Keuschnick übernimmt eine junge und motivierte Spar-Kauffrau den Lebensmittelmarkt in Erpfendorf. Gemeinsam mit dem bewährten Team möchte sie den erfolgreichen Kurs fortsetzen und das regionale Sortiment ausbauen.

Die ausgebildete Einzelhandelskauffrau ist seit rund vier Jahren am Standort tätig und hat zuvor beim Spar-Supermarkt in St. Ulrich den Beruf erlernt und anschließend in St. Johann erste Praxis gesammelt. Vorgänger Hannes Nitz zieht sich in den wohlverdienten Ruhestand zurück und übergibt das Ruder an seine Nachfolgerin. „Damit ist weiterhin eine verlässliche Nahversorgung unserer Kunden sichergestellt“, freut sich Spar-Geschäftsführer Christof Rissbacher.

Regionales Sortiment stärken

Das regionale Sortiment wird ebenfalls erweitert: „Wir möchten unseren Kunden zusätzlich zum gewohnten Angebot auch einige Qualitätsprodukte aus der Region anbieten und sind mit den Herstellern bereits in Gesprächen“, so Keuschnick. Schon jetzt kommen Brot und Gebäck täglich frisch von den Bäckereien Hinterholzer in Kirchdorf sowie Hirzinger aus dem Brixental. Käse kommt von der Sennerei Danzl in Schwendt, Bauern-Eis von der Familie Millinger in St. Johann und Honig vom Imker Imperla aus Erpfendorf.

Ebenfalls neu ist das Partyservice mit einer großen Auswahl an Käse- und Wurstplatten sowie belegten Brezen. Auch Geschenkkörbe werden ganz individuell auf Kundenwunsch zusammengestellt.

Insgesamt sechs Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt, ein Lehrling wird derzeit noch gesucht - Bewerbungen unter eh20628@sparmarkt.at