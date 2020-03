Am 26. März findet im K3 Kitzkongress der Lebensmittel-Dialog Österreich statt.

KITZBÜHEL. Zum Lebensmittel-Dialog Österreich am 26. März (9.30 bis 17 Uhr, KitzKongress) lädt "Land schafft Leben" ein. Das Motto "Mehr Profit durch Österreich am Teller" rückt österreichische Lebensmittel in den Fokus und hat das Ziel eine gewinnbringende Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Landwirtschaft im gemeinsamen Lebensraum zu fördern.

Insider bzw. Experten aus den Bereichen Landwirtschaft und Tourismus geben Einblicke und Anstöße, wie ein partnerschaftliches Miteinander aussehen kann.

Anmeldung nötig

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Da man während der Veranstaltung mit hochwertigen Speisen verwöhnt wird und dem Veranstalter ein planvoller sowie sorgsamer Umgang mit wertvollen Lebensmitteln sehr wichtig ist, wird um eine verbindliche Anmeldung gebeten.

Mehr Infos: www.lebensmitteldialog.at