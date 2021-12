Ministerin Schramböck und WB-Bezirksobmann besuchten den St. Johanner Handel am Goldenen Sonntag.

ST. JOHANN. Die Regierung und die Sozialpartner haben eine Einigung zur Öffnung der Handelsgeschäfte am vierten Adventsonntag getroffen. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck machte sich in ihrem Heimatbezirk Kitzbühel gemeinsam mit WB-Bezirksobmann Peter Seiwald ein Bild vor Ort.

„Mir war es wichtig, den Händlern mit einer Öffnung am Goldenen Sonntag eine Möglichkeit zu bieten, zumindest einen Teil des Umsatzentfalls zu kompensieren",

so Schramböck.

„Der Lockdown genau in der Vorweihnachtszeit war für den Handel eine besondere Herausforderung. Die St. Johanner haben Solidarität gezeigt und sich für den Kauf in den heimischen Geschäften entschieden“,

betont WB-Bezirksobmann beim Lokalaugenschein in der Fußgängerzone.

„Meine Intention ist es nicht, von einer einmaligen Öffnung auf eine generelle Sonntagsöffnung überzugehen. In sogenannten Tourismuszonen, dort wo es Bedarf gibt, halte ich eine Öffnung aber für sinnvoll“, betont Schramböck. In Tourismusregionen ist eine zeitraumbeschränkte Sonntagsöffnung generell möglich. „Gerade für Touristen muss es auch weiterhin möglich sein, in den Tourismusgebieten zu flanieren, dadurch wird unserer Wirtschaftsstandort auch außerhalb der Piste gestärkt“, so Seiwald.