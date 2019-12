Andreas Holaus ist neuer Innovationsmanager für den Bezirk Kitzbühel.

BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Die Wirtschaftskammer Kitzbühel hat gemeinsam mit dem LEADER-Regionalmanagement regio3 ein Innovationsnetzwerk gegründet, um heimische Unternehmen und Innovationsträger zu vernetzen. "Laut jüngsten Studien haben wir im Bereich Innovation/Digitalisierung Nachholbedarf im Bezirk. Seit November ist nun Andreas Holaus als Innovationsmanager dieses LEADER-geförderten Projekts tätig. Er hat mit dem Netzwerkaufbau begonnen", so WK-Obmann Klaus Lackner. "Es ist dies ein gemeinsames Projekt von Kammer, regio3, Firmen und übergeordneten Stellen (u. a. Uni, FH, Standortagentur), ist auf zwei Jahre ausgelegt und hat ein Budget von 117.000 €, wobei es 80 % Förderungen gibt", so regio3-GF Stefan Niedermoser.

Wo der Schuh drückt

"Ich habe bereits viele Gespräche in der Region, mit Unternehmen, Schulen (u. a. IT-HAK) und Institutionen geführt. Ich konnte bereits einiges erheben, was in den Betrieben gebraucht wird, wo der Schuh drückt; und es gab Besprechungen über u. a. Cloud-Lösungen, BIM, digitale Arbeitsmodelle etc. Für Februar haben wir eine erste große Auftaktveranstaltung geplant, da wollen wir zeigen, wohin der Weg führen soll. Jedenfalls bieten wir Service und Information für alle Betriebe, ob ganz klein oder ganz groß. Letztlich gilt es, die Region als Wirtschaftsstandort zu stärken, aber auch Know-how in den Betieben zu fördern und zu erhalten", so Holaus.

Der neue Manager soll Ansprechpartner sein (künftig auch für Start ups), soll Fördermöglichkeiten aufzeigen, Ressourcen heben und Lösungen anbieten. "Es gibt einen großen Förder-Dschungel. Wir müssen bereits bestehende Möglichkeiten und Fördertöpfe nutzen, verknüpfen, vernetzen; ich will als Bindeglied zwischen Unternehmen und anderen Stellen und Partnern arbeiten", so Holaus.

Holaus ist Brixentaler; er hat sich in der Ausschreibung durchgesetzt ist ist bei regio3 angestellt.