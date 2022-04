Lambda Wärmepumpen, the barefood wax und Addion als Preisträger; Award-Verleihung im neuen START.N.

KITZBÜHEL, BEZIRK. Wie bereits berichtet hat die Bezirks-Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem Innovationsnetzwerk den Innovation Award Bezirk Kitzbühel erstmals vergeben.

13 Jung-Unternehmer haben sich beworben. Drei Unternehmen wurden im Rahmen der START.N-Eröffnung vor den Vorhang geholt; sie erhielten den Innovation Award (1., 2. und 3. Preis).



"Wir nutzen die Gelegenheit der Eröffnung des Gründerzentrums, um die Awards zu überreichen",

so Innovationsmanager Andreas Holaus.

"Man ist schon überrascht, wie viele junge, innovative Unternehmen und auch 'Hidden Champions' es im Bezirk gibt. Das Potenzial ist groß und das gehört vor den Vorhang, deshalb haben wir diesen Award ausgeschrieben",

erklärte WK-Bezirksobmann Peter Seiwald. Teilnehmen konnten Unternehmen mit Firmenstandort im Bezirk Kitzbühel und eine aufrechte Gewerbegenehmigung. Für die Preisträger gab's eine Trophäe, einen Wifi-Gutschein und ein START.N-Paket.

Die Preisträger

3. Platz: Addion GmbH, Gründer und GF Alexander Hechenberger, Oberndorf. Addion ist ein junger 3E-Druck-Dienstleister und hat sich auf den medizinischen 3D-Druck (u. a. künstliche Augen zur Unterstützung von Studenten und Ärzten bei der Forschung) spezialisiert.

2. Preis: the barefood way GmbH, Gründerinnen und GF Laura Schmidel und Lorena Unterrader, St. Johann. Mit ihren produktion bietet das Start up gesündere Alternativen zu herkömmlichen Snacks. Die (Tamarinde-)Schokoriegel sind bei SPAR (und tlw. bei Rewe) gelistet. An weiteren Produkten wird gearbeitet.

1. Preis: Lambda Wärmepumpen GmbH, Gründer und GF Florian Entleitner und Florian Fuchs, Brixen. Entwickelt, produziert und vertrieben werden hocheffiziente Wärmepumpen – die aktuell effizienteste Luftwärmepumpe am Weltmarkt. Mittlerweile werden zwölf Mitarbeiter beschäftigt, das junge Unternehmen ist bereits kräftig gewachsen. "Man sucht am Markt Vergleichbares", so Holaus bei der Preisverleihung.

Bericht zur Eröffnung des START.N hier