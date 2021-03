Der Wald ist ein wichtiger Faktor im Bergland Tirol; der Forst muss klimafit gemacht werden.

TIROL, BEZIRK KITZBÜHEL. Über 40 Prozent der Tiroler Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Mehr als zwei Drittel der Tiroler Wälder erfüllen eine Schutzfunktion. „Der Wald hat in Tirol einen besonders hohen Stellenwert. Und es ist wichtig, dass wir unsere Wälder jetzt klimafit machen, damit sie ihre vielfältigen Funktionen auch in Zukunft erfüllen können“, betonte LH-Stv. Josef Geisler anlässlich des Internationalen Tag des Waldes (21. 3.). Denn die Folgen des Klimawandels sind im Wald deutlich spürbar.

Artenreiche Mischwälder mit vielen verschiedenen, Standort-angepassten Baumarten in unterschiedlichen Lebensphasen sind widerstandsfähiger.



„Tirol ist bei der Anpassung der Wälder an künftige Herausforderungen auf einem guten Weg. Der Anteil der Mischbaumarten bei Aufforstungen liegt aktuell bei mehr als 50 Prozent“,

sieht Geisler Tirol als Vorreiter beim Waldumbau.

Mehr Mischwälder

Allein 2021 werden rund 1,8 Millionen an den jeweiligen Standort angepasste Pflanzen aufgeforstet. „Wenn wir so weitermachen, wird es uns gemeinsam mit den Waldbauern gelingen, die Bergwälder in ganz Tirol klimafit zu machen“, so Geisler.

Es gelte nun, in Generationen zu denken und die Weichen frühzeitig zu stellen.



„Maßnahmen gegen den Klimawandel bzw. zur Anpassung an die Klimaveränderung werden von der Waldwirtschaft in Tirol bereits seit zwei Jahrzehnten propagiert und umgesetzt“,

weiß Landesforstdirektor Josef Fuchs. Welche Bäume für welchen Standort geeignet sind, hängt von vielen Faktoren ab. Dazu zählen neben dem Boden und dem Wasserhaushalt auch die Hangneigung, Höhenlage und vieles mehr.

Auskunft über all diese Gegebenheiten bietet die Waldtypenkarte Tirol. „Eine sichere Einschätzung, welche Baumarten den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sind, ist entscheidend für die künftige Stabilität und Ertragskraft der Wälder“, sieht Fuchs in diesem für Tirol flächendeckend verfügbaren Planungstool ein wichtiges Hilfsinstrument. Die Waldtypenkarte wird zudem regelmäßig weiterentwickelt. Künftig sollen auch noch internationale Klimaszenarien hinterlegt werden.