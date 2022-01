Forderungen und Wünsche der "Kämmerer" an die Politik; Themen Corona, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Gründerszene.

KITZBÜHEL. Im traditionellen Neujahrs-Pressegespräch gingen Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser und WK-Bezirksobmann Peter Seiwald auf vergangene, aktuelle und künftige Herausforderungen, Chancen und Problemfelder ein.

"Wir haben eine angespannte Stimmungslage, aber auch Hoffnung. Mit Omikron kam eine neue Herausforderung hinzu. Wir müssen alle gemeinsam die Pandemie bekämpfen, um einen Lockdown zu vermeiden. Da käme für viele Betriebe das endgültige Aus. Einige Maßnahmen sind jedoch wenig sinnvoll",

so Walser einleitend.

Sperrstunde "sinnlos"

Betriebliche Sicherheits-/Präventionskonzepte wirken gut, Betriebe sind keine Treiber der Infektion. "Die aktuelle 22-Uhr-Sperrstunde ist zu hinterfragen, die gehört vor allem in der Hotellerie, aber auch in der Gastronomie aufgehoben. Man treibt die Gäste aus kontrollierten Bereichen zu Partys auf die Hotelzimmer bzw. in den Privatbereich, obwohl wir im öffentlichen Bereich ja bereits die 2G- und Maskenregel haben", so Walser.

Allgemein gelte es, statt auf die Inzidenz mehr auf die Hospitalisierung zu blicken.

Unterschiedlich ist die Lage der Tiroler Unternehmen. Gut durch die Krise kamen/kommen Industrie, Gewerbe und Bauwirtschaft. Stark beeinträchtigt sind hingegen Dienstleister und Tourismus. "Da hat Tirol einen sehr hohen Anteil, weshalb man mehr betroffen ist", so der WK-Chef. 5 Milliarden Euro Wertschöpfung seien bisher in Tirol durhc die Krise verloren gegangen.

Man sehe aber, dass sich die Wirtschaft erhole und der Sommertourismus Potenzial und Chancen biete. "Wir müssen uns statt Corona den wichtigen Themen zuwenden. Für den Arbeitskräftemangel (33.000 fehlen derzeit) ist ein Maßnahmenbündel nötig: Lehrlingszahlen steigern, Kinderbetreung forchieren, Pensionisten ohne Abschläge arbeiten lassen, Leute aus der sozialen Hängematte zurück in den Arbeitsprozess bringen, Zuwanderung erleichtern, Tourismus-Kontingente erhöhen", so Walser.

Im Bereich Energie ist Walser für den Ausbau der Wasserkraft und Photovoltaik und spricht sich gegen die Atomenergie aus.

"Wir müssen Meinungen akzeptieren und nicht Leute verurteilen, bei den Worten abrüsten, müssen gemeinsam und nicht spaltend vorgehen, dann schaffen wir das",

so Walsers finale Botschaft.

Seiwalds Schwerpunkte



WK-Bezirksobmann Peter Seiwald sieht sehr positive Entwicklungen im Bezirk im Bereich der Gründerszene – u. a. mit dem Start.N-Center in Kitzbühel (wir berichteten), wo nicht nur Start-ups Räume geboten werden, sondern internationale Netzwerke etwa mit Mentoren-Pool, Come togethers und Events forciert werden. "Auch dem Trend 'Workation' müssen wir folgen und Dinge ganz neu denken", so Seiwald.

Positiv sei auch das Innovationsnetzwerk, das etwa viele "versteckte" Top-Firmen vor den Vorhang holt und unterstützt. Der neue Innovation Award wird im Jänner überreicht. Es gab dazu 17 Einreichungen.

Laufendes Thema sei der Fachkräfte- bzw. allgemeinde Arbeitskräftemangel in allen Branchen und auf allen Ebenen. "Wir müssen Potenziale, v. a. bei den Frauen, aktivieren und für den Tourismus Kontingente aufstocken (bisher zu wenig)", so Seiwald. Gut gestalte sich die Zusammenarbeit mit dem AMS. Man brauche eine höhere technische Ausbildung im Bezirk, etwa eine HTL oder FH, auch in dislozierter Form möglich.

"Es ist gut, dass nun die K1-/K2-Regelung weggefallen ist. Es mussten ja bereits Betriebe zusperren. Man sollte stärker auf die Spitalszahlen sehen, die trotz hoher Infektionszahlen stabil sind. Zudem haben wir in Tirol eine sehr gute Spitalsbettendichte. Die Impfung müssen wir weiter forcieren. Die Sperrstunde für Hotelgäste um 22 Uhr ist absurd, auf den Zimmern wird dann Party gefeiert; das muss aufgehoben werden",

so Seiwalds gleichlautende Forderung wie jene Walsers.

"Dem Bezirk geht es gut, die Pandemiesituation ist jedoch herausfordernd. Wir haben gut gearbeitet, die Arbeitslosigkeit ist stark gesunken – lasst uns weiter so arbeiten, wir können das",

so Seiwald abschließend in Richtung Politik.