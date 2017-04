AT

Oberndorf in Tirol

, Josef-Hager-Straße 37 , 6372 Oberndorf in Tirol AT

Kaiserhotel Neuwirt , Josef-Hager-Straße 37 , 6372 Oberndorf in Tirol AT

Am 2. Juli 2017 findet das 29. Oldtimertreffen für Traktoren, Autos und Motorräder in Oberndorf statt.

Ab 9:00 Uhr Eintreffen und Aufstellung der Fahrzeuge beim Kaiserhotel Neuwirt

Beginn der Rundfahrt ca. 11:30 Uhr (Oberndorf-Weitau-St. Johann-Egger-Werk-Oberndorf). Anschließend Frühschoppen mit Live-Musik.

Auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher freut sich der 1. Oldtimerclub St. Johann in Tirol.