Das "Garagenrock" Festival in Fieberbrunn geht in die dritte Runde!

Auch in diesem Jahr findet das "Garagenrock" Festival, veranstaltet vom Verein "Rockgarage Alpakatraz", seinen Platz im Kalender!

Am 09. und 10. Juni werden neun Bands, aus Tirol und auch Salzburg, in der "Rockgarage Alpakatraz" am Bahnhof in Fieberbrunn rocken!

Rockmusik und Tanz - was will man mehr?!

Die notwendige Live-Musik wird von folgenden Gruppen zur Verfügung gestellt:

ist jeweils umDiebelaufen sich auf