Familien-Violinkonzert zum Muttertag mit Michael Grube in der Wildschönau

Zum heurigen Muttertag gibt der Geiger Prof. MICHAEL GRUBE aus Quito, Ecuador auf seiner fast 350-jährigen Amati-Violine ein Konzert in der Pfarrkirche Niederau.Der südamerikanische Star-Violinist Michael Grube ist weltbekannt. Er wurde 1954 in Überlingen am Bodensee geboren. Schon mit vier Jahren hat Michael Grube angefangen Violine zu spielen. Sein erster Lehrer war sein Vater, der längst verstorbene Geiger und Komponist Professor Max Ludwig Grube, der unter anderem auch Professor in Innsbruck war.

Michael Grube wurde 2003 in Großbritannien zum "INTERNATIONALEN MUSIKER DES JAHRES" in seinem Fach gewählt. Das Publikum schätzt besonders die große Harmonie und die Eleganz seiner Interpretationen sowie das beeindruckende Zusammenspiel aus emotionaler Tiefe und brillanter Technik. Für ihn ist es eine Verpflichtung, alles auswendig zu spielen. Michael Grube gab im Laufe seiner bisherigen Karriere Konzerte in 110 Staaten.Wer den begnadeten Geiger hört, will natürlich auch seine weltbekannte Geige von Nicola Amati aus dem Jahre 1683 hören. Dieser war wohl der bedeutendste Meister der weltbekannten Geigenbauer-Dynastie aus Cremona. Seine Instrumente mit dem sanften Ton gehören heute zu den begehrtesten und teuersten der Welt.In der Wildschönau gibt Michael Grube am Abend des Muttertags Werke aus Barock, Rokoko, Klassik, Romantik und Impressionismus auf seiner Amati-Geige zum Besten.Termin: Sonntag, 14. Mai 2017, 18.00 UhrOrt: Pfarrkirche NiederauEintritt: EUR 6,- / Person (Kinder bis 14 Jahre frei)Vorverkauf: Raiffeisenbank Wildschönau und im Infobüro des TVB