Hochfilzen: Die Hoameligen und Sepp Kahn

13.09.2018, 11:51 Uhr

am 22.9. im Kulturhaus Hochfilzen!Und mundartiliches, nachdenkliches und lustiges vom Oslbauern.Berührungsängste sind den schneidigen Hoameligen, mit welchen Genre auch immer, fremd. Violine, Harfe, Kontrabass - und der dreistimmige Gesang lassen in so manchem Song neue Qualitäten erkennen. Die Liebe zu kreativen Details lässt dennoch Freiraum für spontanes Improvisieren.Sepp Kahn, der Oslbauer aus Itter, gehört zum Urgestein der Unterländer Mundartdichter und gilt als Vertreter der ironisch-bäuerlichen Literatur. Mit Ironie und Humor prangert er Profitdenken, Ignoranz und Oberflächlichkeit an. „Ich lass‘ die Leute gerne lachen,bis sie dann merken, dass sie selbst gemeint sind und zum Nachdenken anfangen“.KartenreservierungTel. +43 5359 213kultur1000hochfilzen@aon.at