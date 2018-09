Hohe Salve: Zwei Almabtriebe und ein Tiroler Abend

12.09.2018, 09:20 Uhr



28. September, Tiroler Abend, Hopfgarten:

Der Almabtrieb in Hopfgarten und in Kelchsau beginnt bereits am Vortag mit einem Tiroler Abend im Kultur- und Veranstaltungszentrum Salvena mit flotter Musik und den Schuhplattlern. Für Stimmung sorgen die Auftritte der "Hopfgoschta Goaßlschnoiza", sowie die "Alpenrosenbuam". Beginn: 20.30 Uhr.

29. September: Almabtrieb und Bauernmarkt, Kelchsau:



29. September: Almabtrieb und Fest, Hopfgarten:

Traditionelle Handwerkskunst und Tiroler Schmankerl krönen den malerischen Kelchsauer Almabtrieb. Beginn: 9 Uhr. Eintritt frei.Hunderte Rinder marschieren durch den Hopfgartner Markt und werden dort auf ihrem Heimweg gebührend empfangen. Ab 11 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung. Es werden Tiroler Schmankerl und Edelschnäpse kredenzt. Beim Bauernmarkt kann man naturbelassene Produkte aus der Region erwerben und Handwerker geben ihr Wissen an die Besucher weiter. Beginn: 10 Uhr. Eintritt frei. Parkgebühr für Busse. Infos, Gebühren und Voranmeldungen in den Infobüros des TVB Hohe Salve oder unter www.hohe-salve.com