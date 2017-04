Kindertheater Heuschreck: FINN - KÖNIG VON SCHOKOLONIEN

Dieses schokosüße Musical-Abenteuer beginnt mit dem großen Fest in der Finnipoo-Schule! Ein versteckter Schatz soll von den Kindern im Birkenwald gefunden werden. Der wilde Finn und die coole Mona sausen los. Klar, es will ja jeder als erstes den Schatz finden.Und da passiert es: Als Finn an einer seltsamen Blüte streift, trifft ihn ihr Blütenstaub in der Nase und alles um ihn beginnt sich zu drehen … und trägt ihn fort in ein fremdes Land voller fantastischer Gestalten, die ihn, Finn, mit „König von Schokolonien“ begrüßen.

Wie aus dem stets vorlauten Finn ein selbstbewusster Junge wird, der gelernt hat, für sein Glück zu kämpfen - davon erzählt dieses neue fantastische Musical mit dem Theater Heuschreck. Für coole kids ab 3!Eintritt: €6,20Infos und Reservierungen unter www.muku.at, info@muku.at oder tel. 05352-61284.