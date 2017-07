19.07.2017, 10:46 Uhr

Kirchberger Dorffest am 29. Juli

KIRCHBERG. Am Samstag, den 29. 7., geht ab 15 Uhr das Kirchberger Dorffest in Szene.



Viele Musik- und Tanzkapellen sowie zahlreiche Bewirtungsstände sorgen für Feststimmung; 8.30 Uhr Eröffnung mit Fassanstich, großes Kinderprogramm ab 16 Uhr; Slackline Contest um 17 Uhr hinter dem Pavillon im Dorfzentrum. Eintritt 5 Euro, Kinder frei.

Gratis Dorffesttaxi von 18 bis 1.30 Uhr (Brixen-Gemeinde, Aschau-Fritzhof, Kitzbühel-MC Donalds); gratis parken: Samstag und Sonntag bis 17 Uhr in der Tiefgarage Pöllmühle.

